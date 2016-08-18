Матч завершен
Аустрия
Вена
Барцальи 51
Пирес 53
2:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Региниуссен 90
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
18 авг. 2016, 20:00 МСК
18.08.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Аустрия
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
51'
51'
90
-
Пирес
Фелипе Пирес
53'
53'
90
8
Кайоде
Оларенваю Кайоде
90
Русенборг
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90'
90'
90
5
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
90
23
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
90
16
Скельвик
Йорген Скельвик
90
2
Свенссон
Йонас Свенссон
90
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
9
Гюткьяер
Кристиан Гюткьяер
90
Запасные
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
32
Рейтан
Эрленд Даль Рейтан
77
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон
18
Стамнестрё
Магнус Стамнестрё