Матч завершен
Абердин
Абердин
1:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Широки Бриег
Широки Бриег
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
13 июля 2017, 21:45 МСК
13.07.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы