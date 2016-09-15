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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Стандард
Льеж
Доссеви 3
1:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Росси 13
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
15 сент. 2016, 22:05 МСК
15.09.2016, 22:05 МСК
четверг
Хюсейн Гечек
Хюсейн Гечек
Главный Судья
Составы
Стандард
мин
7
Доссеви
Матье Доссеви
3'
3'
90
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
5
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
86
13
Шольц
Александр Шольц
90
32
Фай
Коллинс Фай
90
21
Эно
Эйонг Эно
90
23
Требель
Адриан Требель
90
34
Лайфис
Константинос Лайфис
90
99
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
82
8
Раман
Бенито Раман
68
22
Жуниор
Эдмилсон Жуниор
90
Запасные
28
Хуберт
Гийом Хуберт
2
Горо
Горо
24
Фьоре
Корентин Фьоре
30
Лежар
Жонатан Лежар
44
Сиссе
Ибрахима Сиссе
14
Мбенза
Исаак Мбенза
70
Са
Орланду Са
Сельта
мин
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
1
Альварес
Серхио Альварес
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
6
Радойя
Неманья Радойя
90
4
Костас
Давид Костас
90
17
Наранхо
Хосе Наранхо
71
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
15
Лемос
Альваро Лемос
90
11
Систо
Пионе Систо
82
25
Росси
Джузеппе Росси
13'
13'
86
Запасные
27
Вильяр
Иван Вильяр
3
Фонтас
Андреу Фонтас
18
Васс
Даниэль Васс
2
Мальо
Уго Мальо
10
Аспас
Яго Аспас
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
23
Сене
Хосеп Сене