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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Стандард
Льеж
Мбокани 30
Йованович 88
2:0
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2009, 22:45 МСК
4.11.2009, 22:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Стандард
мин
0
Болат
Синан Болат
90
0
Сарр
Мохамед Сарр
46
0
Роша
Рикарду Роша
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Мангала
Эльяким Мангала
90
0
Камоццато
Маркос Камоццато
90
0
Йованович
Милан Йованович
88'
88'
90
0
Витсель
Аксель Витсель
90
0
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
87
0
Мбокани
Дьемерси Мбокани
30'
30'
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
Запасные
0
ван Хаут
Кристоф ван Хаут
0
Гершон
Рами Гершон
0
Горо
Горо
0
Рамос
Виктор Рамос
0
Дюфер
Грегори Дюфер
0
Ангели
Арнор Ангели
0
Яган
Гирач Яган
Олимпиакос
мин
0
Никополидис
Антониос Никополидис
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Мельберг
Олоф Мельберг
90
0
Жевлаков
Михал Жевлаков
90
0
Пападопулос
Авраам Пападопулос
78
0
Галициос
Георгиос Галициос
90
0
Дуду
Дуду
90
0
Мареска
Энцо Мареска
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
78
0
Галлетти
Лучано Галлетти
42
0
Митроглу
Костас Митроглу
90
Запасные
0
Пардо
Урко Пардо
0
Доми
Дидье Доми
0
Пантос
Анастасиос Пантос
0
Столтидис
Йероклис Столтидис
0
Ледесма
Кристиан Рауль Ледесма
0
Пападопулос
Яннис Пападопулос
0
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис