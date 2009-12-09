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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Стандард
Льеж
1:1
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2009, 22:45 МСК
9.12.2009, 22:45 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Стандард
мин
0
Болат
Синан Болат
90
0
Мюлемо
Ландри Мюлемо
90
0
Сарр
Мохамед Сарр
90
0
Фелипе
Фелипе
85
0
Камоццато
Маркос Камоццато
90
0
Дальма
Вильфрид Дальма
80
0
Йованович
Милан Йованович
90
0
Никез
Бенжамен Никез
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
0
Витсель
Аксель Витсель
90
0
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
Запасные
0
ван Хаут
Кристоф ван Хаут
0
Гершон
Рами Гершон
0
Горо
Горо
0
Роша
Рикарду Роша
0
Ангели
Арнор Ангели
0
Сирьяк
Гои-Би Сирьяк
0
Траоре
Мусса Траоре
АЗ Алкмаар
мин
0
Ромеро
Серхио Ромеро
90
0
Ялинс
Кью Ялинс
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Схаарс
Стейн Схаарс
90
0
Дембеле
Мусса Дембеле
90
0
Мендес
Давид Мендес
90
0
Ленс
Джермейн Ленс
72
0
Эль-Хамдауи
Мунир Эль-Хамдауи
90
0
Холмен
Бретт Холмен
46
Запасные
0
Хейблок
Эрик Хейблок
0
Клаван
Рагнар Клаван
0
Мартенс
Маартен Мартенс
0
ван дер Велден
Ник ван дер Велден
0
Вернблум
Понтус Вернблум
0
Пелле
Грациано Пелле