Матч завершен
Стандард
Льеж
Мангала 2
Йованович 5
2:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Бендтнер 45
Вермален 78
Эдуардо 81
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
16 сент. 2009, 21:45 МСК
16.09.2009, 21:45 МСК
среда
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Стандард
мин
0
Болат
Синан Болат
90
0
Роша
Рикарду Роша
90
0
Сарр
Мохамед Сарр
90
0
Мангала
Эльяким Мангала
2'
2'
90
0
Камоццато
Маркос Камоццато
90
0
Йованович
Милан Йованович
5'
5'
58
0
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
0
Дальма
Вильфрид Дальма
80
0
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
Запасные
0
ван Хаут
Кристоф ван Хаут
0
Горо
Горо
0
Фелипе
Фелипе
0
Мюлемо
Ландри Мюлемо
0
Дюфер
Грегори Дюфер
0
Никез
Бенжамен Никез
0
Траоре
Мусса Траоре
Арсенал
мин
0
Манноне
Вито Манноне
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
78'
78'
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Эдуардо
Эдуардо
81'
81'
86
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Росицки
Томаш Росицки
70
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
45'
45'
90
Запасные
0
Санья
Бакари Санья
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Уотт
Санчес Уотт