Матч завершен
Стандард
Льеж
Раман 85
1:1
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Эль-Гази 27
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
8 дек. 2016, 23:05 МСК
8.12.2016, 23:05 МСК
четверг
Бобби Мэдден
Бобби Мэдден
Главный Судья
Составы
Стандард
мин
10
Домпе
Жан-Люк Домпе
57
28
Хуберт
Гийом Хуберт
90
2
Горо
Горо
90
24
Фьоре
Корентин Фьоре
57
13
Шольц
Александр Шольц
90
21
Эно
Эйонг Эно
90
23
Требель
Адриан Требель
90
34
Лайфис
Константинос Лайфис
90
14
Мбенза
Исаак Мбенза
90
70
Са
Орланду Са
90
22
Жуниор
Эдмилсон Жуниор
66
Запасные
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
5
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
31
Вилльям
Соуза Вилльям
44
Сиссе
Ибрахима Сиссе
18
Бахлули
Фарес Бахлули
8
Раман
Бенито Раман
85'
12
Бадибанга
Бени Бадибанга
Аякс
мин
34
Нури
Абдельхак Нури
79
33
Бур
Дидрик Бур
90
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
90
4
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
2
Тете
Кенни Тете
90
36
де Лигт
Матейс де Лигт
90
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
90
10
Классен
Дэви Классен
90
11
Юнес
Армин Юнес
66
19
Кассейрра
Матео Кассейрра
90
7
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
27'
27'
90
Запасные
24
Онана
Андре Онана
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
26
Виргевер
Ник Виргевер
3
Велтман
Йоэл Велтман
22
Зиеш
Хаким Зиеш
25
Дольберг
Каспер Дольберг