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Стандард VS КР Рейкьявик
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Стандард - КР Рейкьявик: 25 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Стандард
Льеж
3:1
Первый матч 3:1
Стандард - КР Рейкьявик: 25 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
КР Рейкьявик
Рейкьявик
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
25 июля 2013, 21:30 МСК
25.07.2013, 21:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Стандард
мин
10
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
8
Цимирот
Гойко Цимирот
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
34
Лайфис
Константинос Лайфис
21
Фай
Коллинс Фай
9
Эмон
Рено Эмон
3
Ванхесден
Зиньо Ванхесден
24
Гавори
Николя Гавори
16
Бодар
Арно Бодар
19
Амалла
Селим Амалла
Запасные
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
-
27
Войвода
Мергим Войвода
-
22
Лестьенн
Максим Лестьенн
-
7
Чоп
Дуйе Чоп
-
18
Болевич
Александар Болевич
-
25
Авенатти
Фелипе Авенатти
-
События
Матч окончен 3:1
Прошлые матчи
25.07.2013
25 июля 2013
чт
21:30
Стандард
3 : 1
КР Рейкьявик
25.07.2013
25 июля 2013
чт
21:30
Стандард
3
КР Рейкьявик
1
18.07.2013
18 июля 2013
чт
22:15
КР Рейкьявик
1 : 3
Стандард
18.07.2013
18 июля 2013
чт
22:15
КР Рейкьявик
1
Стандард
3
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