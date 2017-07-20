Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Викхейм 34
Сорлот 81
3:1
прошлый матч 4 : 2
Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
20 июля 2017, 20:00 МСК
20.07.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
Мидтьюлланд
мин
-
Сорлот
Александр Сорлот
81'
81'
90
-
Викхейм
Густав Викхейм
34'
34'
90
-
Онаучу
Пол Онаучу
90
Ференцварош
мин
-
Мутари
Амаду Мутари
90
-
Пришкин
Тамаш Пришкин
90