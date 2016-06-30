Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Онаучу 56
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Судува
Мариямполе
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 20:00 МСК
30.06.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Мидтьюлланд
мин
-
Онаучу
Пол Онаучу
56'
56'
90
Судува
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Хут
Роберт Хут
90