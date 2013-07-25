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Хэкен VS Спарта
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Хэкен - Спарта: 25 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Хэкен
Гетеборг
1:0
Первый матч 2:2
Хэкен - Спарта: 25 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Спарта
Прага
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
25 июля 2013, 20:00 МСК
25.07.2013, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хэкен
мин
21
Линдгрен
Расмус Линдгрен
22
Тойвио
Йоона Тойвио
8
Фриберг
Эрик Фриберг
Запасные
4
Ояла
Юхани Ояла
-
Спарта
мин
9
Канга
Каку Гуелор Канга
15
Ганоушек
Мацей Ганоушек
1
Ницэ
Флориан Ницэ
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
16
Сачек
Михал Сачек
Запасные
2
Кайя
Семих Кайя
-
33
Ганцко
Давид Ганцко
-
40
Манджек
Жорж Манджек
-
25
Травник
Михал Травник
-
18
Козак
Либор Козак
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
25.07.2013
25 июля 2013
чт
20:00
Хэкен
1 : 0
Спарта
25.07.2013
25 июля 2013
чт
20:00
Хэкен
1
Спарта
0
18.07.2013
18 июля 2013
чт
21:15
Спарта
2 : 2
Хэкен
18.07.2013
18 июля 2013
чт
21:15
Спарта
2
Хэкен
2
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Пять лет назад «Краснодар» так уже выносили. В этих матчах многое совпадает
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