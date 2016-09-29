Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Муниру 19
1:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Борре 9
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
29 сент. 2016, 20:00 МСК
29.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Евгений Арановский
Евгений Арановский
Главный Судья
Составы
Стяуа
мин
11
Муниру
Салли Муниру
19'
19'
90
1
Ницэ
Флориан Ницэ
90
14
Голубович
Боян Голубович
77
4
Тамаш
Габриэль Тамаш
90
15
Момчилович
Марко Момчилович
90
13
Тошка
Алин Тошка
90
77
Попа
Адриан Попа
77
29
Вильям
Вильям
89
21
Мок
Вильфред Мок
90
27
Болдрин
Фернандо Болдрин
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
Запасные
33
Станчу
Эдуард Станчу
3
Митря
Богдан Митря
23
Попеску
Даниэль Попеску
20
Аким
Влад Аким
10
Тэнасе
Флорин Тэнасе
17
Яколиш
Антонио Яколиш
9
Тудоре
Александру Тудоре
Вильярреал
мин
13
Андрес
Андрес
90
7
Черышев
Денис Черышев
73
24
Борре
Сантос Борре
9'
9'
82
23
Бонера
Даниэле Бонера
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
3
Анхель
Хосе Анхель
90
5
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
21
Бруно
Бруно
90
4
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
8
Джонатан
Джонатан
90
10
Пато
Пато
63
Запасные
25
Барбоса
Мариано Барбоса
2
Гаспар
Марио Гаспар
12
Гонсалес
Альваро Гонсалес
20
Сориано
Роберто Сориано
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
16
Родри
Родри
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу