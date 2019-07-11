Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Тэнасе 12
Тэнасе 56
2:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Милсами
Оргеев
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 21:30 МСК
11.07.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Стяуа
мин
21
Хора
Иоан Хора
90
10
Тэнасе
Флорин Тэнасе
12'
56'
12', 56'
90
7
Коман
Флоринел Коман
90
Запасные
23
Попеску
Даниэль Попеску
Милсами
мин
23
Болохан
Вадим Болохан
90
16
Антонюк
Александр Антонюк
90
21
Платика
Сергей Платика
90