Матч завершен
Стяуа
Бухарест
0:0
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
17 сент. 2009, 22:05 МСК
17.09.2009, 22:05 МСК
четверг
Составы
Стяуа
мин
0
Сапата
Робинсон Сапата
90
0
Оникас
Михай Оникас
57
0
Ионеску
Андрей Ионеску
90
0
Нину
Эмиль Нину
90
0
Рада
Ионут Рада
90
0
Гионеа
Сорин Гионеа
90
0
Марин
Петре Марин
90
0
Николицэ
Бэнел Николицэ
90
0
Секели
Янош Секели
90
0
Сурду
Ромео Сурду
78
0
Станку
Богдан Станку
69
Запасные
0
Лунгу
Чезар Лунгу
0
Тоха
Хуан Карлос Тоха
0
Бикфалви
Эрик Бикфалви
0
Тэнасе
Кристиан Тэнасе
0
Капетанос
Пантелис Капетанос
Шериф
мин
0
Кучук
Алексей Кучук
90
0
Намашко
Станислав Намашко
90
0
Цыня
Рустам Цыня
90
0
Вербецкий
Андрей Вербецкий
80
0
Родригес
Луис Антонио Родригес
90
0
Волков
Владимир Волков
63
0
да Коста
Сержио да Коста
90
0
Тархнишвили
Важа Тархнишвили
90
0
Балима
Вилфрид Балима
90
0
Ерохин
Александр Ерохин
90
0
Руамба
Флорен Руамба
90
Запасные
0
Меленчук
Александр Меленчук
0
Бранкович
Владимир Бранкович
0
Карпович
Игорь Карпович
0
Булат
Виталий Булат
0
Суворов
Александр Суворов
0
Труханов
Виктор Труханов
0
Дьеду
Андре Дьеду