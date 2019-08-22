Матч завершен
Стяуа
Бухарест
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Витория Гимараеш
Гимараеш
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 21:30 МСК
22.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Стяуа
мин
18
Соиледис
Аристидес Соиледис
90
5
Пинтилий
Михай Пинтилий
90
23
Попеску
Даниэль Попеску
90
10
Тэнасе
Флорин Тэнасе
90
7
Коман
Флоринел Коман
90
Запасные
88
Попа
Адриан Попа
Витория Гимараеш
мин
29
Ани
Флоран Ани
90
6
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
90
88
Пепе
Пепе
90
96
Дуарте
Бруно Дуарте
90
Запасные
56
Силва
Мигель Силва
10
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
31
Поа
Денис Вилль Поа
2
Энрике
Энрике