Русенборг - Зальцбург: 08 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Адегбенро 52
Ховланд 57
Йенсен 62
2:5

Русенборг - Зальцбург: 08 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Минамино 6
Минамино 20
Гульбрандсен 37
Минамино 45
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
8 нояб. 2018, 23:00 МСК
8.11.2018, 23:00 МСК
четверг
Составы
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Составы

Русенборг
мин
1
Хансен
Андре Хансен
90
16
Ховланд
Эвен Ховланд
90
21
Рейтан
Эрленд Даль Рейтан
90
3
Мелинг
Биргер Мелинг
90
26
Сербечич
Бесим Сербечич
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
62'
62'
90
5
Денич
Джордже Денич
90
9
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
14
Содерлунд
Александер Содерлунд
90
28
Адегбенро
Самуэль Адегбенро
52'
52'
90
Запасные
24
Остбю
Арилд Остбю
-
2
Хеденстад
Вегар Хеденстад
-
20
Герсбах
Алекс Герсбах
-
10
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон
-
15
Трондсен
Андерс Трондсен
-
25
Лундемо
Мариус Лундемо
-
17
Леви
Джонатан Леви
-
Зальцбург
мин
33
Вальке
Александр Вальке
90
-
Ховланд
Эвен Ховланд
57'
57'
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
15
Рамальо
Андре Рамальо
90
22
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
6
Онгуене
Жером Онгуене
90
18
Минамино
Такуми Минамино
6'
20'
45'
6', 20', 45'
90
8
Самассеку
Диадай Самассеку
90
42
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
4
Айдара
Амаду Айдара
90
9
Даббур
Мунас Даббур
90
21
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
37'
37'
90
Запасные
1
Станкович
Чикан Станкович
-
34
Понграчич
Марин Понграчич
-
55
Тодорович
Дарко Тодорович
-
24
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
-
13
Вольф
Ханнес Вольф
-
45
Мвепу
Энок Мвепу
-
11
Превляк
Смаил Превляк
-

События

Матч окончен 2:5
86'
Желтая карточка
Ксавер Шлагер
81'
Желтая карточка
Мунас Даббур
ГОЛ! 3:4
Майк Йенсен
62'
61'
Желтая карточка
Диадай Самассеку
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:4
Эвен Ховланд
57'
ГОЛ! 1:4
Самуэль Адегбенро
52'
45'
ГОЛ! 0:4
Такуми Минамино
37'
ГОЛ! 0:3
Фредрик Гульбрандсен
20'
ГОЛ! 0:2
Такуми Минамино
6'
ГОЛ! 0:1
Такуми Минамино

Прошлые матчи

08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Русенборг
2 : 5
Зальцбург
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Русенборг
2
Зальцбург
5
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Зальцбург
3 : 0
Русенборг
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Зальцбург
3
Русенборг
0

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