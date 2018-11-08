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События
Матч окончен 2:5
86'
Желтая карточка
81'
Желтая карточка
ГОЛ! 3:4
62'
61'
Желтая карточка
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:4
57'
ГОЛ! 1:4
52'
45'
ГОЛ! 0:4
37'
ГОЛ! 0:3
20'
ГОЛ! 0:2
6'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
01 декабря 2020, 22:31
1
01 декабря 2020, 22:22
1
01 декабря 2020, 10:50
31 декабря 2019, 07:15
17 декабря 2020, 21:34
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
10 декабря 2020, 00:49
01 декабря 2020, 22:48
01 декабря 2020, 19:58
01 декабря 2020, 17:30
30 ноября 2020, 18:04