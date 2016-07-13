Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Орн Ейхолфссон 48
де Ланлай 65
3:1
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Норрчепинг
Норрчепинг
Де Росси 70
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
13 июля 2016, 20:15 МСК
13.07.2016, 20:15 МСК
среда
Составы
Русенборг
мин
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
5
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
48'
48'
90
23
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
90
16
Скельвик
Йорген Скельвик
90
2
Свенссон
Йонас Свенссон
90
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
9
Гюткьяер
Кристиан Гюткьяер
90
11
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
65'
65'
90
Запасные
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
10
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон
18
Стамнестрё
Магнус Стамнестрё
Норрчепинг
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
70'
70'
90
19
Андерссон
Себастьян Андерссон
90