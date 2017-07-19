Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
де Ланлай 43
Вилхьялмссон 98
2:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Гартленд 12
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2017, 20:15 МСК
19.07.2017, 20:15 МСК
среда
Составы
Русенборг
мин
-
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон
98'
98'
90
-
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
-
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
43'
43'
90
Дандолк
мин
-
Гартленд
Брайан Гартленд
12'
12'
90