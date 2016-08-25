Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Стекеленбург 59
1:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Аустрия
Вена
Барцальи 58
Кайоде 69
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
25 авг. 2016, 20:00 МСК
25.08.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Русенборг
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
59'
59'
90
-
Барош
Милан Барош
90
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
5
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
90
23
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
26
16
Скельвик
Йорген Скельвик
90
2
Свенссон
Йонас Свенссон
90
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
9
Гюткьяер
Кристиан Гюткьяер
90
Запасные
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
32
Рейтан
Эрленд Даль Рейтан
26
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон
18
Стамнестрё
Магнус Стамнестрё
Аустрия
мин
-
Барцальи
Андреа Барцальи
58'
58'
90
-
Филипович
Петар Филипович
90
15
Сербест
Таркан Сербест
90
8
Кайоде
Оларенваю Кайоде
69'
69'
78
Запасные
78
Фрайсенбихлер
Кевин Фрайсенбихлер