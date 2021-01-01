Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
1:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
26 июля 1994, 23:00 МСК
26.07.1994, 23:00 МСК
вторник
Составы