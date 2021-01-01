Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
1:5
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
16 апр. 1994, 23:00 МСК
16.04.1994, 23:00 МСК
суббота
Составы