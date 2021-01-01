Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
0:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
17 мая 1994, 23:00 МСК
17.05.1994, 23:00 МСК
вторник
Составы