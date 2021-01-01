Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
24 сент. 1994, 23:00 МСК
24.09.1994, 23:00 МСК
суббота
Составы