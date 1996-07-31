Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
30 июля 1996, 23:00 МСК
30.07.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы