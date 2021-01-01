Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
30 авг. 1994, 23:00 МСК
30.08.1994, 23:00 МСК
вторник
Составы