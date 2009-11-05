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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Левски
София
0:1
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Шимер 90
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2009, 23:05 МСК
5.11.2009, 23:05 МСК
четверг
Составы
Левски
мин
0
Петков
Георги Петков
90
0
Милиев
Йордан Милиев
90
0
Рабех
Юссеф Рабех
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Минев
Веселин Минев
90
0
Тасевски
Дарко Тасевски
75
0
Бардон
Седрик Бардон
90
0
Сармов
Георги Сармов
90
0
Зе Суарес
Зе Суарес
90
0
Димитров
Николай Димитров
81
0
Йовов
Христо Йовов
64
Запасные
0
Димитров
Цветан Димитров
0
Бензукан
Шакиб Бензукан
0
Вагнер
Лусио Вагнер
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
0
Балтанов
Лачезар Балтанов
0
Крастовчев
Эньо Крастовчев
0
Христов
Георги Христов
Зальцбург
мин
0
Густафссон
Эдди Густафссон
90
0
Афолаби
Рабиу Афолаби
87
0
Ульмер
Андреас Ульмер
90
0
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
0
Секагья
Ибрахим Секагья
90
0
Шимер
Франц Шимер
90'
90'
90
0
Покривац
Никола Покривац
90
0
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
90
0
Швенто
Душан Швенто
72
0
Янко
Марк Янко
90
0
Тчои
Сомен Тчои
90
Запасные
0
Арцбергер
Хайнц Арцбергер
0
Дудич
Милан Дудич
0
Опдам
Барри Опдам
0
Владавич
Адмир Владавич
0
Циоммер
Симон Циоммер
0
Ежек
Патрик Ежек
0
Циклер
Александер Циклер