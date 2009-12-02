Матч завершен
Левски
София
0:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Росси 36
Сенна 84
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
2 дек. 2009, 21:00 МСК
2.12.2009, 21:00 МСК
среда
Пол Аллертс
Пол Аллертс
Главный Судья
Составы
Левски
мин
0
Митрев
Божидар Митрев
90
0
Симонович
Саша Симонович
90
0
Христов
Георги Христов
52
0
Милиев
Йордан Милиев
90
0
Рабех
Юссеф Рабех
46
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
0
Минев
Веселин Минев
90
0
Тасевски
Дарко Тасевски
90
0
Бардон
Седрик Бардон
90
0
Зе Суарес
Зе Суарес
90
Запасные
0
Топузаков
Элин Топузаков
0
Бензукан
Шакиб Бензукан
0
Вагнер
Лусио Вагнер
0
Крастовчев
Эньо Крастовчев
0
Димитров
Николай Димитров
0
Табаков
Боян Табаков
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Пирес
Робер Пирес
60
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
90
0
Фустер
Давид Фустер
70
0
Росси
Джузеппе Росси
36'
36'
81
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Фуэнтес
Фабрицио Фуэнтес
0
Кани
Кани
0
Сенна
Маркос Сенна
84'
0
Бруно
Бруно
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Нилмар
Нилмар