Левски - Лилль: 04 ноября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Левски
София
Дембеле 11
Гаджев 82
2:2

Левски - Лилль: 04 ноября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Де Мело 35
Иванов 88
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
4 нояб. 2010, 21:00 МСК
4.11.2010, 21:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Левски
мин
0
Акалски
Кирил Акалски
90
0
Грин
Сержиньо Грин
90
0
Мюлдер
Дастли Мюлдер
90
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
0
Минев
Веселин Минев
90
0
Гаджев
Владимир Гаджев
82'
82'
90
0
Тасевски
Дарко Тасевски
87
0
Слори
Эндвеле Слори
58
0
Йовов
Христо Йовов
60
0
Дембеле
Гарра Дембеле
11'
11'
90
Запасные
0
Митрев
Божидар Митрев
-
0
Милиев
Йордан Милиев
-
0
Станчев
Стефан Станчев
-
0
Иванов
Иво Иванов
88'
3
0
Огнянов
Мариан Огнянов
30
0
Александров
Александар Александров
-
0
Младенов
Даниел Младенов
32
Лилль
мин
0
Моуко
Барель Моуко
90
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Суаре
Папе Суаре
90
0
Дюмон
Стефан Дюмон
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
56
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
0
Де Мело
Тулио Де Мело
35'
35'
76
0
Жервиньо
Жервиньо
57
Запасные
0
Окиджа
Александр Окиджа
-
0
Рами
Адиль Рами
-
0
Дебюши
Матье Дебюши
-
0
Кабай
Йоан Кабай
34
0
Бальмон
Флоран Бальмон
-
0
Азар
Эден Азар
14
0
Сов
Мусса Сов
33

События

Матч окончен 2:2
88'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:2
Иво Иванов
Замена
Иво Иванов
Дарко Тасевски
87'
Желтая карточка
Божидар Митрев
84'
ГОЛ! 2:1
Владимир Гаджев
82'
78'
Желтая карточка
Мусса Сов
76'
Замена
Эден Азар
Тулио Де Мело
Желтая карточка
Веселин Минев
64'
Замена
Мариан Огнянов
Христо Йовов
60'
Замена
Даниел Младенов
Эндвеле Слори
58'
57'
Замена
Мусса Сов
Жервиньо
56'
Замена
Йоан Кабай
Рио Мавуба
35'
ГОЛ! 1:1
Тулио Де Мело
28'
Желтая карточка
Рио Мавуба
Желтая карточка
Эндвеле Слори
25'
ГОЛ! 1:0
Гарра Дембеле
11'

Прошлые матчи

04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Левски
2 : 2
Лилль
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Левски
2
Лилль
2
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Лилль
1 : 0
Левски
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Лилль
1
Левски
0

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