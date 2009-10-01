Матч завершен
Левски
София
0:4
Матч завершен
Лацио
Рим
Матузалем 22
Сарате 45
Меньи 67
Рокки 73
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
1 окт. 2009, 20:00 МСК
1.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Левски
мин
0
Топузаков
Элин Топузаков
46
0
Димитров
Цветан Димитров
90
0
Бензукан
Шакиб Бензукан
90
0
Христов
Георги Христов
71
0
Рабех
Юссеф Рабех
90
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
0
Минев
Веселин Минев
90
0
Тасевски
Дарко Тасевски
46
0
Бардон
Седрик Бардон
90
0
Сармов
Георги Сармов
90
0
Зе Суарес
Зе Суарес
90
Запасные
0
Василев
Ивайло Василев
0
Вагнер
Лусио Вагнер
0
Милиев
Йордан Милиев
0
Йовов
Христо Йовов
0
Балтанов
Лачезар Балтанов
0
Димитров
Николай Димитров
0
Табаков
Боян Табаков
Лацио
мин
0
Биццарри
Альбано Биццарри
90
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Баронио
Роберто Баронио
53
0
Матузалем
Матузалем
22'
22'
76
0
Перпетуини
Риккардо Перпетуини
90
0
Меньи
Мурад Меньи
67'
67'
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
73'
73'
90
0
Сарате
Мауро Сарате
45'
45'
61
Запасные
0
Муслера
Фернандо Муслера
0
Лусиани
Алессио Лусиани
0
Каванда
Луис Педро Каванда
0
Дабо
Усман Дабо
0
Маури
Стефано Маури
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
0
Севиери
Федерико Севиери