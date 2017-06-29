Матч завершен
Левски
София
3:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Сутьеска
Никшич
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
29 июня 2017, 20:00 МСК
29.06.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы