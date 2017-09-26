Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
0:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 39
Кейн 62
Кейн 67
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
26 сент. 2017, 21:45 МСК
26.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
50
Карлао
Карлао
90
29
Вурос
Праксителис Вурос
90
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
16
Винисиус
Винисиус
90
20
Салаи
Роланд Салаи
90
9
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
Запасные
30
Меркис
Георгис Меркис
11
Александру
Нектариос Александру
33
Макрис
Антреас Макрис
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
39'
62'
67'
39', 62', 67'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
46
Окли-Бут
Ташан Окли-Бут
18
Льоренте
Фернандо Льоренте