Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
0:1
Матч завершен
Порту
Порту
Фалькао 84
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
3 нояб. 2009, 22:45 МСК
3.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
АПОЭЛ
мин
0
Сациас
Маринос Сациас
90
0
Хиотис
Дионисиос Хиотис
90
0
Паулиста
Жеан Паулиста
61
0
Элиа
Мариос Элиа
58
0
Брурсе
Йоост Брурсе
90
0
Контис
Христос Контис
86
0
Пурсайтидис
Саввас Пурсайтидис
90
0
Пинту
Элиу Пинту
90
0
Мораиш
Нуну Мораиш
90
0
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
90
0
Миросавлевич
Ненад Миросавлевич
90
Запасные
0
Киссас
Тасос Киссас
0
Грнчаров
Бобан Грнчаров
0
Александру
Нектариос Александру
0
Михаил
Хрисис Михаил
0
Кириаку
Димитрис Кириаку
0
Папафанасиу
Андреас Папафанасиу
0
Брешка
Марио Брешка
Порту
мин
0
Элтон
Элтон
90
0
Перейра
Альваро Перейра
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Роланду
Роланду
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
69
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Гуарин
Фреди Гуарин
83
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Халк
Халк
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
84'
84'
90
Запасные
0
Бету
Бету
0
Майкон
Майкон
0
Беллуски
Фернандо Беллуски
0
Коста
Томас Коста
0
Диас
Рикардо Диас
0
Фариас
Эрнесто Фариас