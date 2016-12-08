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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Да Кошта 19
Де Камарго 83
2:0
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
8 дек. 2016, 21:00 МСК
8.12.2016, 21:00 МСК
четверг
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
АПОЭЛ
мин
16
Винисиус
Винисиус
90
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
30
Меркис
Георгис Меркис
90
5
Карлао
Карлао
90
21
Миланов
Живко Миланов
90
11
Александру
Нектариос Александру
90
10
Бертольо
Факундо Бертольо
67
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
90
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
81
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
60
Запасные
78
Пардо
Урко Пардо
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
8
Орланди
Андреа Орланди
4
Артиматас
Костакис Артиматас
77
Вандер
Вандер
9
Де Камарго
Игор Де Камарго
83'
70
Янниотас
Яннис Янниотас
Олимпиакос
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
31
Леали
Никола Леали
90
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
19'
19'
90
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
76
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
36
Виана
Бруно Виана
90
18
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
7
Фортунис
Константинос Фортунис
76
28
Мартинш
Андре Мартинш
66
99
Идейе
Браун Идейе
90
92
Себа
Себа
90
Запасные
33
Хутесиотис
Лефтерис Хутесиотис
20
Цимикас
Константинос Цимикас
10
Домингес
Алехандро Домингес
19
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
52
Мантатис
Георгиос Мантатис
32
Андруцос
Атанасиос Андруцос
43
Николау
Димитриос Николау