Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Анелька 18
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
30 сент. 2009, 21:45 МСК
30.09.2009, 21:45 МСК
среда
Бертран Лайек
Бертран Лайек
Главный Судья
Составы
АПОЭЛ
мин
0
Хиотис
Дионисиос Хиотис
90
0
Грнчаров
Бобан Грнчаров
90
0
Пинту
Элиу Пинту
90
0
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
90
0
Контис
Христос Контис
90
0
Мораиш
Нуну Мораиш
90
0
Александру
Нектариос Александру
59
0
Миросавлевич
Ненад Миросавлевич
90
0
Пурсайтидис
Саввас Пурсайтидис
90
0
Михаил
Хрисис Михаил
90
0
Хаджи
Алтын Хаджи
90
Запасные
0
Киссас
Тасос Киссас
0
Элиа
Мариос Элиа
0
Косовски
Камил Косовски
0
Сациас
Маринос Сациас
0
Папафанасиу
Андреас Папафанасиу
0
Брешка
Марио Брешка
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Калу
Саломон Калу
82
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Анелька
Николя Анелька
18'
18'
90
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
68
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
0
Брума
Джеффри Брума
0
Деку
Деку
0
Коул
Джо Коул
0
Старридж
Даниэль Старридж