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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
1:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Папастатопулос 67
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
17 окт. 2017, 21:45 МСК
17.10.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
30
Меркис
Георгис Меркис
90
29
Вурос
Праксителис Вурос
90
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
6
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
16
Винисиус
Винисиус
90
9
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
Запасные
21
Миланов
Живко Миланов
11
Александру
Нектариос Александру
20
Салаи
Роланд Салаи
Боруссия
мин
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
67'
67'
90
36
Топрак
Омер Топрак
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
23
Кагава
Синдзи Кагава
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
9
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
15
Тольян
Джереми Тольян
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
8
Шахин
Нури Шахин
27
Кастро
Гонсало Кастро
20
Филипп
Максимилиан Филипп
14
Исак
Александер Исак