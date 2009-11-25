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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Миросавлевич 5
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Симау 62
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2009, 22:45 МСК
25.11.2009, 22:45 МСК
среда
Франк Де Блекере
Франк Де Блекере
Главный Судья
Составы
АПОЭЛ
мин
0
Хиотис
Дионисиос Хиотис
90
0
Элиа
Мариос Элиа
70
0
Жорже
Паулу Жорже
90
0
Контис
Христос Контис
90
0
Пурсайтидис
Саввас Пурсайтидис
90
0
Александру
Нектариос Александру
90
0
Михаил
Хрисис Михаил
71
0
Мораиш
Нуну Мораиш
90
0
Пинту
Элиу Пинту
90
0
Косовски
Камил Косовски
77
0
Миросавлевич
Ненад Миросавлевич
5'
5'
90
Запасные
0
Морфис
Михалис Морфис
0
Брурсе
Йоост Брурсе
0
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
0
Сациас
Маринос Сациас
0
Папафанасиу
Андреас Папафанасиу
0
Жевлаков
Марцин Жевлаков
0
Брешка
Марио Брешка
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Симау
Симау
62'
62'
90
0
Сантана
Клебер Сантана
90
0
Камачо
Игнасио Камачо
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
79
0
Форлан
Диего Форлан
87
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Валера
Хуан Валера
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
0
Родригес
Макси Родригес
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь