Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Винисиус 74
Де Камарго 87
2:1
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Максимович 45
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
15 сент. 2016, 20:00 МСК
15.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Александар Ставрев
Александар Ставрев
Главный Судья
Составы
АПОЭЛ
мин
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
70
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
5
Карлао
Карлао
90
23
Астис
Иньяки Астис
90
21
Миланов
Живко Миланов
90
8
Орланди
Андреа Орланди
56
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
16
Винисиус
Винисиус
74'
74'
90
70
Янниотас
Яннис Янниотас
78
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
90
Запасные
78
Пардо
Урко Пардо
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
30
Меркис
Георгис Меркис
10
Бертольо
Факундо Бертольо
88
Брессан
Ренан Брессан
77
Вандер
Вандер
9
Де Камарго
Игор Де Камарго
87'
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
77
25
Малый
Сергей Малый
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
14
Шитов
Игорь Шитов
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Максимович
Неманья Максимович
45'
45'
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
10
Деспотович
Джордже Деспотович
57
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
70
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
17
Нусербаев
Танат Нусербаев
28
Кульбеков
Биржан Кульбеков
13
Нургалиев
Азат Нургалиев
8
Тагыберген
Асхат Тагыберген
12
Наджарян
Геворг Наджарян
23
Твумаси
Патрик Твумаси