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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Сотириу 69
1:0
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
3 нояб. 2016, 21:00 МСК
3.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Себастьен Дельферье
Себастьен Дельферье
Главный Судья
Составы
АПОЭЛ
мин
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
5
Карлао
Карлао
90
23
Астис
Иньяки Астис
90
21
Миланов
Живко Миланов
90
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
67
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
90
88
Брессан
Ренан Брессан
59
16
Винисиус
Винисиус
90
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
69'
69'
84
Запасные
78
Пардо
Урко Пардо
11
Александру
Нектариос Александру
10
Бертольо
Факундо Бертольо
4
Артиматас
Костакис Артиматас
77
Вандер
Вандер
9
Де Камарго
Игор Де Камарго
70
Янниотас
Яннис Янниотас
Янг Бойз
мин
19
Шик
Торстен Шик
90
18
Мвого
Ивон Мвого
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
24
Нуху
Касим Нуху
90
23
Суттер
Скотт Суттер
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
28
Закария
Денис Закария
80
10
Раве
Йорик Раве
65
99
Оаро
Гийом Оаро
90
31
Кубо
Юя Кубо
80
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
21
Роша
Ален Роша
43
Мбабу
Кевин Мбабу
39
Йосс
Свен Йосс
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
34
Дуа
Квандво Дуа
11
Фрай
Михаэль Фрай