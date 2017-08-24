Матч завершен
Хайдук
Сплит
Радошевич 43
1:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Сигурдссон 46
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
24 авг. 2017, 22:00 МСК
24.08.2017, 22:00 МСК
четверг
Составы
Хайдук
мин
14
Радошевич
Йосип Радошевич
43'
43'
90
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
4
Кин
Майкл Кин
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
21
Бешич
Мухамед Бешич
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
46'
46'
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
31
Лукман
Адемола Лукман
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
43
Кенни
Джонджо Кенни
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
12
Леннон
Аарон Леннон
26
Дэвис
Том Дэвис
11
Миральяс
Кевин Миральяс