Матч завершен
Хайдук
Сплит
2:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
3 авг. 2017, 21:30 МСК
3.08.2017, 21:30 МСК
четверг
Составы
Брондбю
мин
1
Реннов
Фредерик Реннов
90
21
Кристенсен
Лассе Кристенсен
90
18
Халими
Бесар Халими
90
20
Вильчек
Камиль Вильчек
90
Запасные
5
Сикошек
Грегор Сикошек
11
Калмар
Жолт Калмар
12
Тибблинг
Симон Тибблинг