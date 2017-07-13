Матч завершен
Хайдук
Сплит
1:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Левски
София
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
13 июля 2017, 21:30 МСК
13.07.2017, 21:30 МСК
четверг
Составы