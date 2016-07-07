Матч завершен
Пюник
Ереван
Стекеленбург 25
2:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Европа
Гибралтар
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 18:00 МСК
7.07.2016, 18:00 МСК
четверг
Составы
Пюник
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
25'
25'
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Карташян
Артур Карташян
90