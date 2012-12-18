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Кубок Германии
Карлсруэ VS Фрайбург
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Карлсруэ - Фрайбург: 18 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Карлсруэ
Карлсруэ
0:1
Карлсруэ - Фрайбург: 18 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Кубок Германии, 1/8 финала
Кубок Германии,
1/8 финала
Германия
18 дек. 2012, 21:00 МСК
18.12.2012, 21:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Карлсруэ
мин
35
Герсбек
Мариус Герсбек
26
Гондорф
Жером Гондорф
33
Хофманн
Филипп Хофманн
Запасные
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
-
23
Карлсон
Дирк Карлсон
-
17
Джуричин
Марко Джуричин
-
4
Фрёде
Лукас Фрёде
-
27
Грозурек
Лукаш Грозурек
-
24
Гуйе
Бабакар Гуйе
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
18.12.2012
18 дек. 2012
вт
21:00
Карлсруэ
0 : 1
Фрайбург
18.12.2012
18 дек. 2012
вт
21:00
Карлсруэ
0
Фрайбург
1
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