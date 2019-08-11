Матч завершен
Дуйсбург
Дуйсбург
2:0
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
11 авг. 2019, 19:30 МСК
11.08.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы