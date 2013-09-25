Валансьен - ПСЖ: 25 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Валансьен
Валансьен
0:1

Валансьен - ПСЖ: 25 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
25 сент. 2013, 20:00 МСК
25.09.2013, 20:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:30
ПСЖ
3 : 0
Валансьен
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:30
ПСЖ
3
Валансьен
0
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 20:00
Валансьен
0 : 1
ПСЖ
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 20:00
Валансьен
0
ПСЖ
1
05.05.2013 05 мая 2013 вс 22:00
ПСЖ
1 : 1
Валансьен
05.05.2013 05 мая 2013 вс 22:00
ПСЖ
1
Валансьен
1
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 21:00
Валансьен
0 : 4
ПСЖ
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 21:00
Валансьен
0
ПСЖ
4
06.05.2012 06 мая 2012 вс 22:15
Валансьен
3 : 4
ПСЖ
06.05.2012 06 мая 2012 вс 22:15
Валансьен
3
ПСЖ
4
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
ПСЖ
2 : 1
Валансьен
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
ПСЖ
2
Валансьен
1
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 22:00
ПСЖ
3 : 1
Валансьен
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 22:00
ПСЖ
3
Валансьен
1
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Валансьен
1 : 2
ПСЖ
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Валансьен
1
ПСЖ
2
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
ПСЖ
2 : 2
Валансьен
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
ПСЖ
2
Валансьен
2
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 20:00
Валансьен
2 : 3
ПСЖ
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 20:00
Валансьен
2
ПСЖ
3
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Валансьен
2 : 1
ПСЖ
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Валансьен
2
ПСЖ
1
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
ПСЖ
2 : 2
Валансьен
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
ПСЖ
2
Валансьен
2
15.03.2008 15 марта 2008 сб 22:00
ПСЖ
1 : 1
Валансьен
15.03.2008 15 марта 2008 сб 22:00
ПСЖ
1
Валансьен
1
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 17:00
Валансьен
0 : 0
ПСЖ
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 17:00
Валансьен
0
ПСЖ
0

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