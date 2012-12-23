Матч завершен
Валансьен
Валансьен
2:1
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
23 дек. 2012, 16:00 МСК
23.12.2012, 16:00 МСК
воскресенье
Составы