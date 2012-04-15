Матч завершен
Валансьен
Валансьен
0:3
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
15 апр. 2012, 18:00 МСК
15.04.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы