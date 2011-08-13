Матч завершен
Валансьен
Валансьен
0:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
13 авг. 2011, 22:00 МСК
13.08.2011, 22:00 МСК
суббота
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Валансьен
мин
0
Пеннето
Николас Пеннето
90
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
77
0
Бонг
Гаэтан Бонг
90
0
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
0
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
0
Данич
Гаэль Данич
86
0
Гомис
Реми Гомис
90
0
Коад
Рено Коад
80
0
Санчес
Карлос Санчес
90
0
Доссеви
Матье Доссеви
90
0
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
Запасные
0
Хуберт
Гийом Хуберт
0
Матер
Руди Матер
0
Мфуйи
Кристофер Мфуйи
0
Саез
Жозе Саез
0
Нам Те-Хе
Нам Те-Хе
0
Самасса
Мамаду Самасса
0
Массампу
Кама Массампу
Брест
мин
0
Айите
Джонатан Айите
62
0
Элана
Стив Элана
90
0
Кулибали
Усмане Кулибали
90
0
Марсьяль
Жоан Марсьяль
90
0
Байссе
Поль Байссе
90
0
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
0
Лесомье
Бенуа Лесомье
90
0
Кульма
Джон Хайро Кульма
90
0
Груги
Бруно Груги
90
0
Пойе
Роман Пойе
90
0
Ру
Нолан Ру
90
Запасные
0
Каппоне
Лионель Каппоне
0
Эволо
Оскар Эволо
0
Маконда
Трипи Маконда
0
Сума
Ричард Сума
0
Лика
Марио Лика
0
Туре
Ларсен Туре
0
Бен-Басат
Эден Бен-Басат