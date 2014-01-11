Матч завершен
Валансьен
Валансьен
3:2
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
11 янв. 2014, 22:00 МСК
11.01.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы