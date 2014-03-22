Матч завершен
Валансьен
Валансьен
2:3
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 30 тур

Лига 1,

30 тур

Франция
22 марта 2014, 22:00 МСК
22.03.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы